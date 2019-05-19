Итоги голосования на международном песенном конкурсе Евровидение, прошедшем в Тель-Авиве, могут аннулировать из-за скандала с представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом, занявшим первое место, сообщает "Газета.Ru".
Голландец Лоуренс нарушил одно из основных правил Евровидения — на конкурсе можно представлять только новую песню. Однако, как оказалось, исполнитель презентовал аудитории композицию Arcade достаточно давно.
Примечательно, что ролик c песней Arcade был опубликован на YouTube 9 июня 2017 года. Между тем, как отмечается в комментариях к композиции, песня не использовалась в коммерческих целях, хоть и была представлена зрителю два года назад, поэтому, формально, правила можно считать и не нарушенными. Также отмечается, что к участию в конкурсе не допускаются песни, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года.
В финале Евровидения, который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией Arcade набрал 492 балла и стал победителем. Второе место занял итальянец Mahmood с 465 баллами, а третье — россиянин Сергей Лазарев, получивший 369 баллов.
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