День рождения джинсов отмечается 20 мая – ровно 146 лет назад, в далеком 1873 году, легендарная фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на эксклюзивное право производства брюк с заклепками на карманах.

Именно эта дата считается официальным днем рождения джинсов, как элемента гардероба. С тех пор прошло много времени, но сегодня ни в одной стране мира нельзя представить себе повседневный стиль без джинсов.

Таким образом, неповторимые Levi’s – и есть первоисточник джинсов как таковых.

Levi’s – яркий пример того, как качественная продукция превращается не просто в элемент гардероба, а становится центральной его составляющей и визитной карточкой того или иного человека.

Сегодня невероятная популярность этого бренда поддерживается и за счет того, что многие звезды "мелькают" в Levi’s. В день рождения джинсов вспоминаем тех, кто своей харизмой двинул Levi’s в массы и является приверженцем этого лейбла и по сей день.

Как известно, глобализированным в современном смысле этого слова мир начал становиться в послевоенную эпоху – с 50-х годов, когда телевидение захватило планету Земля.

Именно в это время люди узнали, что такое звезды шоу-бизнеса. И вместе с этим миллионы людей начали стремиться быть похожими на своих любимцев, поскольку человека от звезды кино или сцены стал разделять только телеэкран.

В 50-е и 60-е годы теми, кто своими повседневными луками продвигали легендарные Levi’s в массы была, например, главная дива XX века – несравненная Мэрилин Монро.

Вот она, в стильных джинсах 501-й модели.

А вот и главный красавец той эпохи середины XX века – великолепный Марлон Брандо, ставший кумиром поколения после фильма "Дикарь". Представители сильного пола после выхода этого фильма скупали джинсы модели 501, желая выглядеть как герой киноленты.

Еще одно лицо с экрана, который также любил Levi’s – загадочный, романтичный и оставшийся вечно молодым Джеймс Дин.

Затем Levi’s на звездах без труда переместились в 70-е и 80-е. Один из самых любимых американских рок-звезд – Брюс Спрингстин постоянно выступал в одежде этого бренда, а на альбоме Born in the USA он запечатлен все в том же Levi’s.

Главный рокер заката 80-х – начала 90-х – Курт Кобейн – отвергавший моду как таковую, на поверку тоже оказался популяризатором Levi’s среди поклонников своего творчества.

С приходом 90-х рок-музыка начала очередной виток своего умерщвления (как известно, ее хоронят с 60-х), и на смену гитарным риффам начали приходить биты – на Земле началась эра хип-хопа.

Впрочем, перипетии в музыкальной индустрии никак не отразились на популярности Levi’s. Парней с гитарами сменили черные MC, которые точно также демонстрируют свою приверженность нетленной классике.

Вот, например, Снуп Дог, щеголяет в продукции легендарного лейбла.

А вот от него не отстает и рэпер Канье Уэст.

Поп-звезды, конечно же, тоже понимают толк в брендах и не уступают своим коллегам более андеграундного толка.

Вот свою любовь к Levi’s демонстрирует Джастин Тимберлейк.

Ну, а вот, например, Майли Сайрус.

В общем, времена меняются, настоящие джинсы – нет! В Барнауле приобрети одежду легендарного бренда можно в магазине Denim Store в самом сердце краевой столицы! К тому же здесь широко представлен оригинальный деним не только Levi`s, но и таких ведущих мировых брендов, как Mustang, Lee и Wrangler.

Владелец магазина Denim Store Евгений занимается реализацией брендовой джинсовой одежды уже более 10 лет и прекрасно знаком с тонкостями и историей легендарной продукции.

Кроме того, в Denim Store действует широкая система скидок. Ценовая политика магазина очень гибкая и интересна для потребителя. Ну а что касается модельного ряда, то тут найдется Levi’s и 501-й модели, и клеш 527, и слим 511, и скинни 510.

Остается только выбрать – хотите вы создать своей собственный лук или подобрать одежду, как у вашей любимой звезды!

Denim Store Барнаул Levi`s Lee Wrangler Mustang

Барнаул, проспект Строителей, 1/ проспект Ленина, 85 (вход со стороны проспекта Строителей)

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00