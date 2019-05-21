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Представь Сковородовну в отпуске и получи крутейший iPhone XR

, ИА "Амител"
Известная сеть блинных проводит тематический конкурс рисунков с ценными призами

Сковородовна, которая ежедневно на протяжении очень длительного времени печется о жителях Алтайского края, решила передохнуть. Нет, постоянные хлопоты о том, чтобы гости были сыты и довольны, не утомили добрую хозяйку. Но как и любой другой заботливой даме, ей очень захотелось самой почувствовать заботу и помечтать о каникулах.

Чего бы хотелось Сковородовне? Лазурное море с песчаными пляжами или снежные шапки горных вершин? Отдых по принципу "все включено" или поиски приключений "дикарем"? Получить комплексный уход в каком-нибудь spa-центре или освоить горные лыжи?

Сковородовна была бы не прочь испытать все прелести долгожданного отпуска! Поэтому уверена, что ее гости смогут воплотить ее желания с помощью... листа бумаги и любого пишущего/красящего/рисующего канцелярского приспособления.

9  мая 2019 года в сети блинных "Сковородовна" стартовал конкурс рисунка "Сковородовна на каникулах". Правила участия в нем достаточно просты: нужно заказать обед в любой блинной Барнаула или Новоалтайска на сумму от 300 рублей, обязательно сохранить при этом чек. Разрешить своей фантазии любые полеты и нарисовать на листе формата А4 как бы хотела отдохнуть Сковородовна на каникулах. Приветствуется любая техника и любые инструменты для рисования.

Затем, если вы до сих пор этого не сделали, нужно подписаться на группу сети блинных "ВКонтакте" и отправить личным сообщением три фотографии – чек, рисунок и автор с рисунком в руках.

Принять участие в творческом конкурсе может абсолютно любой желающий: от мала до велика.

Конкурс продлится до 30 мая 2019 года. А уже с 31 мая по 5 июня будет запущено голосование, в результате которого определятся три финалиста.

7 июня 2019 года компетентное жюри выберет победителя, а на следующий день в ТРЦ "Галактика" состоится грандиозное подведение итогов с вручением подарков, главным из которых станет смартфон iPhone XR 64 Gb.

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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