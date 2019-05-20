Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в районе новостроек в Барнауле за 8,2 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в кирпичном высотном доме по Южному Власихинскому проезду. Во дворе находится новый детский сад, рядом — торгово-развлекательные центры и гипермаркеты.
"Квартира оснащена теплой лоджией с шириной, позволяющей разместить там кабинет или комнату отдыха. Прихожая оборудована несколькими встроенными шкафами-купе, создавая дополнительное удобство для владельцев ", — отмечает автор объявления.
В квартире — индивидуальная планировка. Современный ремонт выполнен из качественных и дорогостоящих материалов.
Комментарии
Приятная квартирка, но прихожей нет совсем, двоим не развернуться. Да и все эти кухни-гостиные ужас ужасный. Нормально это кухня-столовая, а в гостиной увольте от созерцания даже суперпупер кухонь.