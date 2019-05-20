Рождаемость населения Барнаула отстает от смертности, следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом по итогам января – марта текущего года.
Так, по информации ведомства, за первые три месяца этого года в краевой столице 1686 человек, а умерло – 2044. При этом, по отношению к аналогичному периоду прошлого года показатели и рождаемости, и смертности в Барнауле снизились.
"В январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года демографическая ситуация в городе Барнауле характеризовалась снижением числа родившихся на 177 человек и числа умерших на 12 человек. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 9,8, смертности – 11,9. Естественная убыль населения города составила 358 человек", — указывают в Алтайкрайстате.
Также следует отметить, что показатель рождаемости населения Барнаула выше среднекраевого уровня на 7,7%, а показатель смертности ниже на 20,7%.
Кроме того, любопытна ситуация с браками и разводами в Барнауле за указанный период. За три месяца этого года в городе зарегистрировано 502 – это на 128 меньше, чем за первый квартал 2018 года.
Что касается распавшихся семей, то в краевой столице зарегистрировано 338 разводов – это на 411 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Комментарии
"Что касается распавшихся семей, то в краевой столице зарегистрировано 338 разводов – это на 411 меньше, чем за аналогичный период прошлого года."-расшифруйте?
А не могли бы раскрайстатить 2044 умерших на мужских,и женских особей,и рассекретить их средний возраст дожытия?