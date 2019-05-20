Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов, выступая во время вручения ему премии "Амбассадор защиты жизни до рождения" фондом "Женщины за жизнь", сообщает РИА "Новости".
"Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, которые не родились, то за десять лет у нас в стране станет 156 миллионов человек, а за 20 лет – 166 миллионов", – сказал патриарх.
Он отметил, что существующие в России меры поддержки материнства не могут дать подобный демографический эффект.
"Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения", – заявил он.
По его словам, борьба за жизнь является для церкви важным делом, "потому что проистекает из наших убеждений".
"Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека – а жизнь начинается с зачатия – великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет еще и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия", – сказал патриарх.
Обращаясь к учредителям премии, он заметил, что их дело должно быть "приоритетным как для церковнослужителей, так и для всех людей, которые обеспокоены темой сохранения жизни, – и вообще, кто любит наше отечество и думает о его будущем".
Комментарии
Единственное что нужно сделать, это запретить попам публично высказываться по этой и любой другой, теме апеллируя к ближневосточному фольклору.
Володя Гундяев в силу специфики своего образования и убеждений, не понимает что такое убийство человека и что такое жизнь.
Как же Он на Нашего Япончика похож!
Как там в Библии написано: Живите и размножайтесь. Ведь всё очень просто. Если нет жизни, то и размножаться некому. А если Гундяев заботится о сохранности владения нефтяной трубы, то не стоит превращать страну в животноводческую ферму. Большой грех это.
Сколько убийц нерожденных детей в нашей стране! И это далеко не всегда только женщины....
. Отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель Главкомписа по духовному окормлению, Четвертый член Юбилейного Пятиугольника
…Речь отца Звездония была пересыпана цитатами из Священного писания, которое, если верить батюшке, было сочинено Гениалиссимусом…..В.Войнович "Москва 2042"
Пусть учит жизни православных
Церковь, вроде, отделена от государства и к чему эти указания? Беременные проходят УЗИ с целью выявления патологий плода, некоторые рожают больных детей, но это выбор матерей.
В свете последних событий православных становится все меньше и меньше. В эти выходные впервые для себя обратил внимание на колокольный звон, если раньше он приносил удовлетворение, я останавливался от работы и слушал, то в этот раз он звучал как что то неприятное, раздражающе. Напоминающее действие попов, что они вбивают в сознание свой клин распространяясь везде, как раковая опухоль захватывая все новые и новые территории. И новые высказывания, нравоучения полностью прививают стойкое отвращение к ним.
Религии тоже надо шагать в ногу со временем и развиваться. Как вариантом и учёных мужей достаточно. Требуется желание и адекватность. А так со стороны посмотришь, реально в средневековье скатываемся.
20.05.2019 10:47
- гость -
Это Вы интернетом зомбируетесь, в этом всё дело. Информационная война - она такая...
20.05.2019 11:21
- гость -
Главная проблема современного АТЕИЗМА в том, что он остается на уровне 19-го века, а современным атеистам не хватает соответствующего образования. Кроме бессильной ругани, не способны ни на что, грамотно обосновать свою точку зрения не могут. Это деградация. В СССР была государственная атеистическая пропаганда, а сейчас ее заменила ругань дилетантов в интернете.
20.05.2019 11:29
- гость -
Обычно наоборот. У верунов доказательная база весьма слабая, поэтом трясти их начинает почти что сразу.
20.05.2019 11:43
АБОРИГЕН
Скажите, а почему верующие называются ВЕРУЮЩИМИ? Не потому ли, что они верят, не имея доказательств? Строго говоря, по этой причине верующему доказательная база не нужна совсем. Она нужна атеисту, ибо атеизм когда-то был научным и должен был основываться на доказательствах. И задача того, кто ведет атеистическую пропаганду - убедить верующего в... в чем? Подсказывайте!