Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов, выступая во время вручения ему премии "Амбассадор защиты жизни до рождения" фондом "Женщины за жизнь", сообщает РИА "Новости".

"Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, которые не родились, то за десять лет у нас в стране станет 156 миллионов человек, а за 20 лет – 166 миллионов", – сказал патриарх.

Он отметил, что существующие в России меры поддержки материнства не могут дать подобный демографический эффект.

"Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения", – заявил он.

По его словам, борьба за жизнь является для церкви важным делом, "потому что проистекает из наших убеждений".

"Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека – а жизнь начинается с зачатия – великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет еще и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия", – сказал патриарх.

Обращаясь к учредителям премии, он заметил, что их дело должно быть "приоритетным как для церковнослужителей, так и для всех людей, которые обеспокоены темой сохранения жизни, – и вообще, кто любит наше отечество и думает о его будущем".