Порошенко рассказал о самом обидном за годы президентства

Уходящий президент Украины Петр Порошенко в обращении к жителям страны, он рассказал, что для него стало "самым обидным" за годы пребывания на посту главы государства, сообщает РИА "Новости".

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины", – заявил Порошенко, добавив, что в стране слишком поздно начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, который связан с "российской агрессией".

Он также отметил, что ему трудно объективно оценить пройденный за пять лет путь, но "время все расставит по своим местам".

"Рано или поздно оно отделит грешное от праведного, зерно от плевел и правду от лжи", – предупредил Порошенко.

Также он выразил уверенность, что сейчас Украина находится в лучшем состоянии, нежели чем пятью годами ранее. По его мнению, такого результата удалось добиться при поддержке активной части общества и понимания большинства.

Кроме того, он подчеркнул, что не намерен уходить из политики, чтобы "не позволить свернуть курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО" и "не дать спуску" новой власти в лице Владимира Зеленского.

"Ритуальных проевропейских и евроатлантических деклараций мало. Нужна повседневная тяжелая работа. Это то, чего как граждане будут требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса", – заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского должна состояться в понедельник, 20 мая.