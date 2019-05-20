Брошенный водителем автомобиль сгорел на трассе под Барнаулом

В Алтайском крае в воскресенье вечером, 19 мая, на трассе Барнаул – Павловск, перед спуском в первый лог со стороны Павловска, сгорел автомобиль, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Отмечается, что автомобиль, скорее всего, российского производства. Пожарные прибыли очень быстро, как и сотрудники полиции.
"Авто выгорело полностью. Видно было, что открыта дверь с водительской стороны. По словам сотрудников полиции, в машине никого не было", – говорится в сообщении.
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А теперь вопрос, какое преступление на ней совершено, что улику с отпечатками сожгли?