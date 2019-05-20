Греф заявил об отстранении олигархов от власти в России при Путине

Глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1" заявил, что команда Владимира Путина проделала "хирургическую работу" по отстранению олигархов от власти в России, пишет РБК.

В период с 2000 по 2007 год Герман Греф занимал должность министра экономического развития и торговли России, до этого он был членом коллегии Министерства государственного имущества Российской Федерации и входил в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

Ведущая отметила, что председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс полагает, что существовавшей в 1990-е годы в России системы олигархического капитализма сегодня в стране уже нет. "Как вы считаете, это помешало развитию нашей экономики?" – спросила Аскер-заде.

"Вы знаете, я <...> столкнулся с так называемыми олигархами в полный рост", – ответил на это Греф, подчеркнув, что с такими людьми были связаны первые годы его деятельности.

"Вот тогда средства массовой информации были исключительно олигархические. И единственное, что можно было прочитать о себе, – это очередную небылицу, которую по заказу олигархов размещали во всех средствах массовой информации", – отметил он.

Греф отметил, что в России олигархи прежде "имели колоссальную власть": "Был период, когда они были значительно сильнее правительства".

Он подчеркнул, что с начала 2000-х годов, после того как к власти в стране пришла команда Путина, в России "была проделана большая хирургическая работа по отстранению олигархов от власти".

"Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи", – заявил глава Сбербанка, подчеркнув, что государство "должно заниматься своим делом, а предприниматели – своим". "Проблема, когда олигархи приходят к власти, и проблема, когда государство начинает заниматься предпринимательством", – заключил Греф.