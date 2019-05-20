Организаторы Евровидения отказались аннулировать победу Нидерландов

Европейский вещательный союз (ЕВС), организатор песенного конкурса Евровидение, не будет пересматривать итоги состязания, в котором с композицией Arcade победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, передает ТАСС со ссылкой на представителя EBC Дэвида Гудмана.
Гудман пояснил, что организаторам было известно о публикации песни Лоуренса на YouTube в 2017 году, однако, по его словам, композиция не была выпущена официально, и до конкурса ее прослушали "лишь несколько сотен зрителей".
Так как правила запрещают к участию именно коммерчески выпущенные песни, организаторы пришли к выводу, что Лоуренс не получил "какого-либо несправедливого преимущества", и впоследствии он был допущен до конкурса.
Ранее сообщалось, что композиция Лоуренса была опубликована на YouTube еще в 2017 году.
"Мне лично ничего не известно об исполнении песни финалиста до конкурса", – прокомментировала ситуацию в беседе с РБК член российского жюри Лора Квинт. Она подчеркнула, что окончательное решение должен принимать экспертный совет.
Финал международного песенного конкурса состоялся в Израиле в воскресенье, 19 мая. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место.
Комментарии
происки госдепа!!!!!!!! свободу, то исть пабеду Сереже Лазореву!!!!! Ура! ТакЪ ПодедимЪ
Третье место Лазарева с абсолютно никакой песней и огромным предубеждением к России говорит о том, что остальные песни и исполнители ещё более никакие. На этом фоне дисквалифицировать победителя - полностью девальвировать конкурс. Впрочем, учитывая то, что кроме АББЫ евровидение не дало ни одного более или менее звёздного исполнителя, и так понятно, что конкурс ни о чём. Вот и удивительны ежегодные пляски вокруг него.
победил бы Сережа, глядишь на недельку с колен бы опять поднялись, погордились бы, сам ВВ наградил бы lol
Молодец Сережа, что вновь не привез эту черную дыру в бюджете. А то опять была бы самая пафосная и дорогая церемония