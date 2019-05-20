Российская сборная по хоккею в воскресенье, 19 мая, победила швейцарскую команду в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Состоявшаяся в Братиславе встреча группы B завершилась со счетом 3:0. Победа стала шестой подряд на чемпионате мира.
Российская сборная, ранее обеспечившая себе место в плей-офф мундиаля с 18 очками в шести встречах, занимает первое место в группе. В заключительном матче группового этапа россияне встретятся с командой Швеции, а сборная Швейцарии в этот же день сыграет с чехами.
Комментарии
вот уж достижение то. играли со слабейшими
статья называется "догадайся с кем играли". АУ! Кого обыграли-то?
Самое обидное когда в группе всех рвут, а потом в одной четвертой проигрывают
Слабейшие - это с Италией когда играли... Хотя журналюги и тогда давай радоваться - вот мол оно как....
20.05.2019 10:32 В школе только писать учили? Первая строчка "Российская сборная по хоккею в воскресенье, 19 мая, победила швейцарскую команду..."
Слабейшие - это с Италией когда играли... Хотя журналюги и тогда давай радоваться - вот мол оно как....
и сейчас очередная победа! размазали грозную дружину Швейцарии! и все равно что в КХЛ полный застой и мухи дохнут, и все равно что лучшие в НХЛ играют.
Самое обидное когда в группе всех рвут, а потом в одной четвертой проигрывают
ничего обидного. это уже давно закономерно