Россия может вскоре начать выдачу паспортов жителям Приднестровья

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Ярошук в эфире приднестровского телеканала ТСВ заявил, что Россия может начать выдачу паспортов жителям непризнанного государства, сообщает РИА "Новости".
По словам Ярошука, в парламенте есть лоббисты, которые хорошо знают и понимают проблематику самопровозглашенных республик вроде ЛНР и ДНР, а также Приднестровья, и поднимают эти вопросы в Думе.
"Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение", – сказал Ярошук.
Он также добавил, что вопрос о российском гражданстве жителей Приднестровья интересует больше всего, когда они приходят на встречу с депутатами.
Также Ярошук подчеркнул, что Россия профинансирует строительство ряда объектов в Приднестровье, которые были начаты, но не достроены. При этом Москва начнет обеспечивать регион коммунальной техникой, а также троллейбусами.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. По его словам, Москва приняла такое решение исключительно в гуманитарных целях. Глава ЛНР Леонид Пасечник позднее заявлял, что в день в республике выдается по 500 российских паспортов.
Комментарии
Денег девать некуда, а вот электорат сокращается!
С Россиян последние штаны снимают в виде налогов.А непонять кому наше правительство помогает.И гражданство вам и пенсии и гумпомощь за счет Россиян.Неужели в своей стране деньги потратить на собственный народ нельзя?
Приднестровье с оружием в руках отстояло свое стремление быть с Россией
куда проще было стать Молдавией (и Румынией впоследствии)
да и власти нашей куда проще всех бросить, чем раздавать паспорта на самом деле