Россия может вскоре начать выдачу паспортов жителям Приднестровья

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Ярошук в эфире приднестровского телеканала ТСВ заявил, что Россия может начать выдачу паспортов жителям непризнанного государства, сообщает РИА "Новости".

По словам Ярошука, в парламенте есть лоббисты, которые хорошо знают и понимают проблематику самопровозглашенных республик вроде ЛНР и ДНР, а также Приднестровья, и поднимают эти вопросы в Думе.

"Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение", – сказал Ярошук.

Он также добавил, что вопрос о российском гражданстве жителей Приднестровья интересует больше всего, когда они приходят на встречу с депутатами.

Также Ярошук подчеркнул, что Россия профинансирует строительство ряда объектов в Приднестровье, которые были начаты, но не достроены. При этом Москва начнет обеспечивать регион коммунальной техникой, а также троллейбусами.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. По его словам, Москва приняла такое решение исключительно в гуманитарных целях. Глава ЛНР Леонид Пасечник позднее заявлял, что в день в республике выдается по 500 российских паспортов.