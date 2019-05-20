Михаил Авдеев не впервые украшает дворовые территории / Фото: barnaul.org
Умелец из Барнаула Михаил Авдеев украсил дворы деревянными фигурками, сообщает пресс-центр городской администрации.
Так, деревянные фигурки птиц и животных появились во дворах Ленинского района по улице Попова, 88 и 96. Они выполнены из порубочных остатков, пней и засохших веток.
Михаил Авдеев уже не первый год украшает своими работами дворовые территории в микрорайоне Народный и Малаховский. Его руками выполнено более 50 композиций.
Комментарии
Молодец дедуля! Натурпродукт, никаких поделок из старых колёс и полторашек!
Уважуха
из говна и палок - в светлое будущее
зачем это уродство?
ЗАО "Ксил" не одобряет.
человек хоть что-то делает для города. если каждый хоть немного попробует сделать что-нибудь полезное и от души, то мир изменится к лучшему!
20.05.2019 09:57
- гость -
фу на вас