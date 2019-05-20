"2019 – год качественного отвода и таксации". Под таким девизом в с. Северка (Ключевской район) прошло рабочее совещание по вопросам оценки качества отвода и таксации лесосек для проведения группово-выборочных рубок в ленточных борах Алтайского края и поиску решения проблем, связанных с проведением таких рубок.

В нем приняли участие представители управления лесами Алтайского края, начальники территориальных отделов по обеспечению полномочий в области лесных отношений и арендаторы лесных участков. Организаторами совещания выступили Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, Союз организаций лесной отрасли "Алтайлес" и лесная холдинговая компания "Алтайлес".

Как в рамках установленного объема рубок грамотно содействовать сохранению молодняков, формированию подроста и ускоренному восстановлению запасов древесины – главные вопросы лесного хозяйства, волнующие алтайских лесников.

"Лесоводство – это такая же наука, как математика, со своими законами и принципами. Она изучает методы улучшения и повышения продуктивности лесов. И идеал каждого лесовода – это формирование разновозрастных насаждений, обеспечивающих повышенную продуктивность лесов", – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных.

Рубка насаждений, нормируемая величиной прироста, не противоречит идее сохранения и бережного отношения к лесу. Напротив, она ведет к его оздоровлению. Сформировать идеальный разновозрастной лес можно только с помощью рубок. Другой вопрос, – какие рубки применять.

Президент СОЛО "Алтайлес" Михаил Ключников отметил, что ведущие ученые-лесоводы из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска единогласно заявляют, что в алтайских ленточных борах нужно законодательно запретить проведение добровольно-выборочных рубок.

"Это правильно. Они не соответствуют природе возникновения сосновых насаждений и их развитию. И сейчас мы с вами в этом уже смогли убедиться", – подчеркнул Михаил Ключников.

Как не допустить деградации лесов, и какой подход нужно применять при отборе деревьев, обсудили участники совещания. Они осмотрели три участка Ключевского лесничества: текущую и прошлогоднюю лесосеки, а также участок для будущего отвода и таксации. Каждый лесник смог высказать свою точку зрения, используя наглядные примеры, что в итоге привело к общему выводу.

"Первоочередная задача – освободить подрост от перестойных насаждений. Молодое поколение должно занимать лидирующие позиции и омолаживать лес. Только после этого можно переходить к контролю полноты и интенсивности насаждений", – резюмировал высказанные мнения директор по лесному хозяйству ЛХК "Алтайлес" Валерий Савин.

Итоги совещания подвел заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных:

"Как мы все сегодня в очередной раз убедились, важно, чтобы рубки не только правильно назначались, но и правильно проводились. Убежден, если каждый из нас будет придерживаться выбранной стратегии, то в ближайшие годы нам удастся добиться идеальной структуры леса, снизить пожароопасность и обеспечить максимальную реализацию его экологических и защитных функций".