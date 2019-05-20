Всю весну 2019 года компания "Алгоритм" совместно с Комитетом по физической культуре и спорту города Барнаула поддерживала юных барнаульцев на пути к спортивным успехам.

Апельсиновый Мишка болел за ребят на первенстве по мини-футболу среди детско-юношеских команд. Победители и призеры соревнования получили памятные сувениры от компании "Алгоритм", а также подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. Ведь для новых побед и свершений нужен стимул, а подарки, медали и "обнимашки" с Мишкой отлично подходят для этого.

Юные спортсмены нашего города получали заслуженные призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее с шайбой и хоккее с мячом в конце апреля 2019 года. Для них, а также их родителей был организован чудесный концерт, который с удовольствием посмотрел и Мишка. Он вручал подарки самым быстрым и ловким ребятам, желая им еще больших достижений.

В ежегодном забеге "Кольцо Победы" приняли участие несколько тысяч горожан, которые гордятся победой своих отцов и дедов, отдавая им честь своим спортивным подвигом. Символично, что среди участников было очень много юных спортсменов. Апельсиновый и белый медведи активно поддерживали участников забега, придавая им бодрости и силы перед стартом "обнимашками". Депутат Барнаульской городской думы, директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова вручила приятные подарки самым быстрым и выносливым участникам забега.

Компания "Алгоритм" с удовольствием оказывает поддержку юным спортсменам нашего города, ведь спорт – это жизнь. Ищите наших медведей этим летом на футбольных полях города!

СЗ ИСК "Алгоритм"

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