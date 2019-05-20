Горячая линия по дачным вопросам будет работать в Кадастровой палате Алтайского края 22 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Консультации будут проводиться в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.
"Эксперты помогут гражданам разобраться в нововведениях, касающихся загородной недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий", – уточняют власти края.
Горячая линия по дачным вопросам будет работать в среду, 22 мая, с 14:00 до 16:00. В это же время получить консультацию можно будет также в офисе Кадастровой палаты в Барнауле (улица Северо-Западная, 3а).
Звонки будут принимать по телефону (3852) 55-76-59 с коротким добавочным номером:
- по вопросам оформления земельных участков – 7704, 7102, 7104;
- по вопросам учета зданий, строений, сооружений – 7125, 7111, 7112;
- по вопросам кадастровой стоимости земли и строений – 8122.
Комментарии
С 1 января 2020 года дачников ожидает еще один неприятный сюрприз – вступит в силу закон, согласно которому вводится новый налог на подземные воды, иными словами кубометры воды, используемые для полива и бытовых нужд на приусадебных участках, станут платными.
Суть закона Еще до наступления 2019 года правительство приготовило для дачников немало нововведений:1) разделение участков на садовые и огородные;2) введение налога на бани и теплицы;3)новые нормы строительства на садовых участках.
Еще одним нововведением, которое начнет действовать с 2020 года, будет налог на подземные воды, прописанный в федеральном законе «О недрах».