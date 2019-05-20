Антирейтинг районов, злоупотребляющих резервным запасом угля, составили в Алтайском крае. Как сообщил на заседании регионального правительства министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, в этот список попали девять районов: Чарышский, Табунский, Шелаболихинский, Михайловский, Каменский, Бурлинский, Немецкий национальный, Мамонтовский, Усть-Калманский и г. Славгород.

Так, в Чарышском районе доля общей потребности, обеспеченная резервным углем, составила 60%, в Табунском районе – 28%, в Шелаболихинском – 25%, в Михайловском районе – 20%. По словам Ивана Гилева, эти цифры показывают, на сколько процентов теплоснабжение в районе не способно поддерживаться без помощи со стороны правительства Алтайского края. Муниципальные образования из этого списка постоянно находились на контроле министерства для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с нехваткой топлива.

В целом, по словам министра, потребление резервного угля в Алтайском крае удалось снизить.

"Надо признать, что в этом отопительном периоде у нас произошло снижение расхода резервного угля, соответственно, можно говорить о повышении качества организационной работы на уровне муниципальных образований. Снижение составило 38%, мы сожгли на 26 тысяч тонн резервного угля меньше, чем годом ранее. Ряд муниципальных образований, которые были одними из основных потребителей резервного угля, в прошедшем году за топливом не обращались. Хочу отдельно отметить города Алейск, Змеиногорск, Третьяковский, Шипуновский, Кытмановский, Романовский, Солтонский и Усть-Пристанский районы", – сказал Иван Гилев.

По его словам, потребление резервного угля характеризует работу глав администраций.

"Мы считаем, что количество выделенного муниципальным образованиям угля отражает эффективность организационной работы, проводимой главами администраций. Использование муниципальным образованием резервного угля является признанием неспособности главы администрации реализовать свои полномочия по организации теплоснабжения в полном объеме", – сказал он.