Новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка придумали мошенники

В последнее время участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов, пишет "Коммерсантъ".
Эксперты по безопасности видят серьезные ошибки в сценарии работы устройств самообслуживания Сбербанка, в самом же банке просто призывают клиентов быть внимательнее.
Суть мошенничества заключается в том, что преступник подходит к терминалу, не вставляя банковскую карту, и выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. В результате следующий в очереди видит на экране предложение вставить карту и ввести ПИН-код. Когда он все это делает, предыдущая операция автоматически заканчивается, и человек лишается своих денег.
Трюк мошенников срабатывает в том случае, если жертва успевает ввести ПИН-код в течение полутора минут. В противном случае терминал прерывает операцию.
В правоохранительных органах отмечают, что подобный вид мошенничества появился полгода назад, однако в последние две недели число подобных случаев резко выросло.
В самом Сбербанке клиентам предлагают быть внимательными и в случае малейших сомнений отказываться от проведения операции.
Однако часть экспертов считает, что проблема есть и у самих терминалов. Дело в том, что в устройствах других банков сначала надо вставить карту, а уже потом выбирать операцию и вводить реквизиты. И объясняется это не различием моделей терминалов, а настройками.
Вопрос и в слишком долгом времени на автоматическое прерывание операции. Если бы это происходило, к примеру, за 30 секунд, то у мошенников было бы меньше шансов на успех.
По словам эксперта RTM Group Евгения Царева, тайм-аут в полторы минуты представляет серьезную уязвимость, причем не техническую, а социальную: неподготовленный пользователь вполне может вставить свою карту, не посмотрев на монитор. Необходимо перенастроить платежные устройства, сократив время сессии, подчеркнул эксперт.
Комментарии
В результате следующий в очереди видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код.
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а предложение оплатить он не видит?
в любом случае это серьезный просчет разработчиков этой системы и сваливать все не пользователей это некрасиво
отличное руководство к действию
Статья абсолютно заказная, вот почему нет статей как синий и красный по 115 ФЗ берут неосновательное обогащение от 30 % заблокированных средств ??? А это уже до маразма дошло, блокируют каждого реального бизнесмена, за одну сомнительную с точки зрения банкиров операцию! У меня на фирме уже целый отдел занимается отписками от банков!!! А еще может у вас зависнуть 4-5 млн от клиента , получаете срыв договора, штрафы - и ни один банк не ответил за это !!! Все тот же 115 ФЗ их покрывает!!!
20.05.2019 11:37
гость
СКАЗОЧНИК?
20.05.2019 11:47
- гость -
какие сказки? те, кто занимается бизнессом не раз сталкивались с подобными проблемами
20.05.2019 11:47
- гость -
неумный?
К сожaлeнию, вeроятнee всeго тот нe скaзочник.
Лютуют со 115-м.
Товaрищу счeт ИП зaблокировaли и всeго личныe кaрты. Хотя он нeсколько лeт рaботaл лишь с двумя оргaнизaциями, строго по договорaм, получaл от них дeньги, плaтил всe нaлоги. Прыгaл с бумaгaми нeдeлю - рaзблокировaли.
Спустя год сновa зaблокировaли, хотя контрaгeнты и опeрaции всe тe жe, я помогaл рaзгрeбaть, тaм aбсолютно всe прозрaчно, просто и лeгaльно. Только вот товaрищ был нa лeчeнии зaрубeжом в нeтрaнспортaбeльном состоянии. Были приложeны колоссaльныe усилия многих людeй по рaзблокировкe бeз нeго. A он тaм тaм врeмeнeм остaвaлся бeз срeдств нa оплaту лeчeния, питaния и проживaния.
Кого-то зa дeло по 115 блокируют, но много и ложных нaпaдок.