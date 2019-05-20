Тесты ЕГЭ в 2019 году передадут регионам в виде зашифрованных файлов

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в интервью "Известиям", что при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году восемь регионов будут получать задания по "защищенным каналам интернета" в виде зашифрованных файлов.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля. В первый экзаменационный день ученики 11-х классов будут сдавать литературу и географию. 29 мая пройдет экзамен по математике, а 31 мая – по истории и химии.

Речь идет о Московской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Ивановской областях, а также о Мордовии и Тыве. Пункты ведомства в этих регионах получат зашифрованные файлы, которые будут распределены по аудиториям.

После этого Рособрнадзор передаст организаторам на местах ключи к шифру, и экзаменационные материалы будут напечатаны прямо перед учениками. Музаев назвал такую систему "почти идеальной картиной с точки зрения технологии проведения", к которой Рособрнадзор шел "долгие годы".

После завершения экзамена работы выпускников также будут сканироваться в аудитории. По словам Музаева, на федеральном уровне такой подход ежегодно сэкономит около 250 млн руб.

Музаев также добавил, что перевести все регионы России на такую систему планируется в течение двух лет.