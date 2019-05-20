Google лишит будущие смартфоны Huawei доступа к своим ресурсам

В руководстве Google приняли решение отказаться от сотрудничества с Huawei Technologies, после того как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Скандал вокруг Huawei развернулся после того, как Центральное разведывательное управление США обвинило компанию в получении спонсирования от властей Китая. До этого Соединенные Штаты и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.

Это означает, что Huawei лишится доступа к обновлениям операционной системы Android, а уже на следующей серии смартфонов не будет приложений Google Play Store и Gmail.

При этом, как отмечается, у Huawei останется возможность получать доступ к Android, но лишь в той ее версии, которая находится в открытых источниках. На техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет.

Официально в Google заявляют, что пользователи Huawei, у которых уже стояли приложения на смартфонах, смогут продолжать ими пользоваться.

Ситуация с Huawei стала продолжением экономического конфликта между США и Китаем. В Вашингтоне рассчитывают заставить Пекин подписать новое торговое соглашение на своих условиях, однако пока достигнуть компромисса сторонам не удается.