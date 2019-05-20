Способы избавления от целлюлита за две недели назвали медики

Медики назвали способы избавления от целлюлита в короткие сроки, заявив, что важен комплексный подход, включающий в себя сокращение потребления углеводов, занятия спортом и массаж, пишут "Известия".

Из-за разного строения подкожно-жировой клетчатки целлюлит чаще встречается у женщин. Это обусловлено тем, что у них перегородки между жировыми клетками расположены перпендикулярно дерме, а у мужчин под углом.

Косметолог-дерматовенеролог Наталья Коленько пояснила, что целлюлит представляет собой накопление жира в клетках и может встречаться даже у худых людей, так как одной из причин его появления является гормональный дисбаланс.

Победить целлюлит полностью возможно, отметила ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова.

"Прежде всего, это диета, во-вторых, физические нагрузки и, конечно, вспомогательные процедуры – ручной и механический массаж", – пояснила Смирнова.

Она подчеркнула, что "если человек не занимается физическими нагрузками и не соблюдает диету, то ничего не поможет".

Также Смирнова отметила, что безуглеводную диету следует соблюдать постоянно, а массаж можно делать пару раз в неделю. При этом можно использовать специальные антицеллюлитные кремы. Такие совокупные меры приведут к видимым результатам уже через две недели.