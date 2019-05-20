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Центробанк сообщил об ощутимом росте зарплат в России

, ИА "Амител"
Выросли доходы работников в строительном секторе, обрабатывающей промышленности и торговле
Рост доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессии / Фото: progress.online

Рост доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессии / Фото: progress.online

Россияне в 2019 году ощутили рост зарплат, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

Отмечается, что, к примеру, доходы работников в строительном секторе, обрабатывающей промышленности и торговле выросли до 6-9%.

По данным регулятора, финансисты наоборот потеряли 1,5%. Очень медленно растут зарплаты госслужащих и медицинских работников – рост находится в диапазоне 1-5%.

Эксперты считают, что рост доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния и где зарплаты были относительно низкими. В целом же по рынку труда улучшения ждать не стоит из-за замедления темпов ВВП.

Замедление темпа роста номинальных заработных плат произошло как в частном, так и в государственном секторе, отмечается в бюллетене. По прогнозам аналитиков, оно может продолжиться вплоть до начала IV квартала 2019 года, когда будут проиндексированы оклады бюджетников.

При этом в сильном замедлении темпов роста зарплат в госсекторе эксперты не видят ничего удивительного. Якобы оно связано прежде всего с эффектом высокой базы. В прошлом году бюджетникам были значительно повышены оклады после майских указов президента, сейчас они просто поддерживаются на уровне инфляции, поясняют аналитики.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.05.2019 13:30
- гость -

ну всё заживём!

0  0
20.05.2019 13:36
- гость -

ну вы блин даёте - Сказочники!!!

0  0
20.05.2019 13:38
- гость -

Весной россияне ощутили рост доходов. Как выяснили социологи - рост связан с нахождением россиянами денег в весенних куртках

0  0
20.05.2019 14:10
- гость -

Бред.

0  0
20.05.2019 14:27
- гость -

Вранье

0  0
20.05.2019 14:51
- гость -

Статистика под крылом Минэкном развития показала удивительный рост.
Вот только что там от истины?

0  0
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