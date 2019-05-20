Названа самая распространенная аллергия у жителей России

Россияне чаще всего страдают от аллергии на растения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Реакцию на растения назвали главной проблемой аллергиков 26% опрошенных, еще 25% респондентов таковой считают аллергию на лекарства.
Аллергию на пыль и на какие-либо продукты питания указали 22% опрошенных, на домашних животных – 12%.
Большинство россиян согласились с тем, что развитию у человека аллергии способствует плохая экология – 60%. Низкое качество продуктов указали 42%, наследственную предрасположенность отметил 41%, а сбой иммунной системы в качестве фактора сочли 40% опрошенных.
Ранее в Минздраве России рассказали, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии. Как отметили в ведомстве, существует три вида пыления. Первый приходится на апрель и май – пик пыления деревьев (береза, ольха, орешник). Пыление злаковых трав (пшеница, рожь, овес и другие) приходится на июнь и июль, а сорных трав (дикорастущих растений, таких как полынь и мать-и-мачеха) – на август, сентябрь.
Комментарии
Неее, самая распространенная аллергия - это аллергия на работу.... 90% народа ей страдают
И на чиновников.