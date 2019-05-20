Как сообщили в областном главке МВД, 19 мая в 13:30 18-летний житель Купино, управляя автомобилем ВАЗ-2101, двигался по автодороге из города Купино в направлении села Киргинцево.
Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате произошедшего пассажир автомобиля – 17-летний житель села Киргинцево – от полученных травм скончался на месте. Водитель и еще один пассажир в возрасте 16 лет доставлены в Купинскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами.
По факту ДТП проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии