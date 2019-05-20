По факту произошедшего возбуждено уголовное дело / Фото: 04.мвд.рф
Житель села Майма в Горном Алтае подозревается в поджоге коляски своих соседей – преступление было совершено в подъезде многоквартирного дома.
Как сообщили в республиканском МВД, с заявлением к правоохранителям обратилась селянка. Полицейскими была установлена причастность к совершению преступления ранее судимого 25-летнего местного жителя, являющегося соседом потерпевшей.
Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. По имеющимся данным, у сельчанина сложились конфликтные отношения с жильцами дома.
"Причиной тому стало его систематическое нарушение тишины и покоя граждан. В очередной раз, ранним утром возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не смог найти ключи от входной двери в свою квартиру. Ситуация, в которой оказался мужчина, разозлила его, и нахлынувшие эмоции, а также обиды по отношению к соседям, толкнули его на необдуманный поступок. Используя зажигалку, он поджег тент на детской коляске, которая в течение нескольких минут почти вся сгорела. Пламя было настолько сильным, что огонь опалил стоящий рядом велосипед. После чего мужчина скрылся с места преступления. Проснувшиеся от едкого дыма жильцы выбежали в подъезд и потушили возгорание", – добавляют в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений.
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