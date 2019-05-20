В минувшие выходные, 18 мая 2019 года, в краевой столице в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" состоялся первый фестиваль продуктов "Вкусные выходные". На уличной площадке перед гостиницей "Алтай" состоялось яркое шоу, которое организаторы решили вписать в гастрономическую историю Алтайского края. Организатором масштабного праздника выступил Барнаульский молочный комбинат.

Как ранее обещали устроители мероприятия, в этот день был приготовлен самый большой йогурт "Молочная сказка". Свидетелями нового гастрономического рекорда стали более тысячи жителей Барнаула и гостей города. Готовили молочное лакомство гости праздника – губернатор Алтайского края Виктор Томенко, телевизионная ведущая Вера Климанова, шоумен Артем Макота и начальник производства АО "Барнаульский молочный комбинат" Вера Стоянова.

Йогурт получился чуть больше заявленного ранее, общий объем составил 110 литров. Для его приготовления было использовано около 100 литров молока и 10 килограммов земляничного джема. По оценке организаторов, около 700 гостей фестиваля в первые 20 минут праздника сумели оценить рекордный йогурт "Молочная сказка".

Также в этот день для всех желающих была организована экскурсия по гостинице "Алтай", отреставрированной в текущем году.

"Алтай", построенный в 1941 году, представляет собой типичный образец гостиницы советских городов конца 1930-х – начала 1940-х годов. В здании присутствуют черты неоклассицизма и ар-деко. Сохранен исторический облик фасада, внутри осталась широкая парадная лестница, гостиницу украшают уникальная лепнина и люстра, колонны с капителями в холлах. Сегодня здание является памятником архитектуры регионального значения.

Кроме того, гости фестиваля "Вкусные выходные" приняли участие в первом чемпионате города по аэрохоккею, организованном территорией развлечений "Пионер Парк", а также в мастер-классах от сети строительных магазинов "Леруа Мерлен".