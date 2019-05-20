Двое парней угнали "Волгу" на Алтае, заглохли в пути и сожгли автомобиль

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Двое молодых людей задержаны по подозрению в угоне и поджоге автомобиля в Алтайском крае, сообщили в ГУ МВД по региону.
Накануне ночью в Заринске двое местных жителей 1995 и 1996 годов рождения, неправомерно завладели автомобилем ГАЗ-3110, который был припаркован около многоквартирного дома по улице Союза Республик.
На угнанной машине они решили доехать до одного из населенных пунктов. На выезде из города в автомобиле закончился бензин и машина заглохла. Желая скрыть следы преступления, молодые люди подожгли автомобиль и скрылись.
На место возгорания незамедлительно выехали сотрудники полиции. Следуя к месту происшествия, наряд патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела МВД России "Заринский" на одной из улиц города задержал подозреваемых. У них правоохранители изъяли похищенный из автомобиля компрессор.
Возбуждено три уголовных дела по статьям об угоне, краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Один из подозреваемых ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он заключен под стражу.
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