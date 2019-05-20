Житель Барнаула получил ножевое ранение в Новосибирске в ходе ссоры с местным жителем, сообщили в ГУ МВД по области.
В ведомстве уточняют, что ночью 19 мая в больницу бригадой скорой помощи из гаража по улице Титова был доставлен 32-летний барнаулец с ножевым ранением брюшной полости.
По подозрению в совершении преступления на месте задержан 60-летний ранее не судимый житель Первомайского района. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
"Орудие преступления изъято. Проводится расследование. Предварительно установлено, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртного и последовавшей ссоры", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Комментарии
пенсы вышли на тропу войны?
Молодняк-неразумный довытрёпывался перед мужиком.
32 года - молодняк, однако!!!
Всему вина синька.