Уйти от ручного управления: алтайский министр ЖКХ о проблемах районов

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев прокомментировал проблему большой задолженности МУП "Водоканал г. Змеиногорска" перед энергетиками, и сообщил, что министерство пытается уйти от "ручного управления" подобных проблем.

Об огромной задолженности предприятия на заседании правительства рассказал глава компании "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб. По его словам, за 12 месяцев оно не погасило "ни копейки". "Куда дальше мы будем двигаться? Снежный ком будет расти? Будем банкротить предприятие? Такая практика существует. Какова ваша роль? Как вы это контролируете?" – задал вопрос министру Сергей Приб.

Иван Гилев рассказал, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края пытается уйти от "ручного управления", но "подключается к острым проблемам".

"Я уже сказал, что у нас у 285 предприятий полномочия по тепло- и водоснабжению лежат на органах местного самоуправления и вручную заниматься каждым предприятием мои специалисты не могут. Подключаясь к острым большим проблемам, мы часто занимаемся ручным управлением, к сожалению. Но это неправильно, не системно. С первых лет работы здесь, настоятельно пытаюсь уйти от этого опыта работы – плановое банкротство раз в два года. Этого быть не должно. Но база здесь – экономика. Сегодня уже многое сделано, и я об этом говорил, конкретным предприятиям всегда найдется, о чем говорить. Мы подключимся к анализу Змеиногорского МУП "Водоканал", будем анализировать причины низкокачественной работы. Я считаю, что главным лицом, главным субъектом взаимоотношений должен быть глава местного органа власти, который будет регулировать взаимоотношения как с поставщиками ресурсов, так и со своими предприятиями", — сказал министр.

Губернатор Виктор Томенко назвал такой подход правильным и дал слово главе администрации Змеиногорского района Борису Афанасьеву. Глава района невнятно объяснил причины роста задолженности, сославшись на то, что тепловые сети не рассчитываются с водоканалом за воду. Губернатор спросил его, виден ли "свет в конце тоннеля", глава района лаконично ответил: "Виден".

"Садитесь, подпишите бумаги необходимые, – сказал Виктор Томенко. – Текущая работа должна вестись нормально".