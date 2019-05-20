Новым руководителем комитета по образованию города Барнаула вместо ушедшей в Минобрнауки Натальи Полосиной стал 50-летний Андрей Муль, который до этого был ее заместителем. К своим обязанностям он приступил с 20 мая. До этого он руководил комитетом в статусе и.о.
Андрей Муль в 1988 году окончил Барнаульское педагогическое училище №1 по специальности "Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы". В 1996 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет, специальность "История". В 2001 году прошел профессиональную переподготовку в Барнаульском государственном педагогическом университете по программе "Управление образованием".
Служил два года в армии, три года работал учителем начальных классов средней общеобразовательной школы №49, потом два года работал в гимназии №40, 5 лет в гимназии №42. С 2000 по 2006 г. – директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа №60". С 2006 по 2011 г. – председатель комитета по образованию администрации Ленинского района города Барнаула. С 1 августа 2011 года – заместитель председателя комитета по обеспечению деятельности учреждений комитета по образованию города Барнаула.
Предыдущий руководитель комитета – Наталья Полосина – ушла на работу в Министерство образования и науки Алтайского края. Она возглавила комитет общего образования и будет курировать проведение ЕГЭ, ОГЭ в Алтайском крае и заниматься развитием сети общеобразовательных учреждений.
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Ура