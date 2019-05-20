Жителя Кулунды подозревают в убийстве женщины, информирует региональное управление Следственного комитета.
Согласно данным ведомства, в период с 14 по 16 мая 2019 года в одной из квартир районного центра мужчина и женщина распивали спиртное. Во время возникшего конфликта, вызванного оскорблением со стороны подруги, мужчина нанес ей не менее 11 ножевых ранений. В результате женщина скончалась на месте.
Затем злоумышленник спрятал орудие убийства и скрылся. Тело женщины было обнаружено спустя два дня, организованы следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Расследование продолжается.
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