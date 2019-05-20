Улицу Советскую в крупнейшем селе Горного Алтая – Майме – закрыли на ремонт на два месяца.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, перекрытие будет действовать с 20 мая по 20 июля. По улице Советской, которая является одной из центральных в Майме, запланировано устройство освещения, нанесение разметки, установка дорожных знаков и ремонт тротуаров.
На период проведения ремонтных работ движение автобусных маршрутов будет направлено по улице Заводской.
Ремонтные работы проводятся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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