Депутат Палаты представителей японского парламента Ходака Маруяма отказался добровольно уйти в отставку после заявления о необходимости отвоевать Курилы у России, пишет РБК со ссылкой на телеканал NHK.
Маруяма считает, его мнение "правильно или нет возвращать четыре острова" не нарушает Конституцию страны. Он подчеркнул, что его заявление было сделано в форме вопроса, предполагающего положительный или отрицательный ответ.
По мнению депутата, его отставка "может создать прецедент". "Я не могу позволить себе покинуть пост", – заявил он.
Ранее шесть оппозиционных партий представили резолюцию о необходимости добровольной отставки Маруямы. В случае принятия она будет носить рекомендательный характер.
14 мая Маруяма подал заявление о выходе из партии "Общество возрождения Японии" после скандала, вызванного его заявлением о нападении на Курилы, которое было сделано во время посещения острова Кунашир. Комментируя слова Маруямы, генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что они вызывают сожаление, поскольку вопрос принадлежности южной части островов можно решить только дипломатическим путем.
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