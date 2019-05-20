Сбербанк обратился к своим клиентам после появления информации о новой схеме мошенничества через терминалы банка, порекомендовав им внимательно изучать информацию на экране банкомата перед проведением операций, сообщает RNS.
"Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по номеру телефона 900", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что за последние две недели в России резко выросло число обращений граждан в полицию по поводу случаев хищения их денежных средств злоумышленниками при использовании информационно-платежных терминалов Сбербанка.
Мошенническая схема заключается в том, что злоумышленник, не вставляя карту, начинает на терминале операцию и, не завершая ее, отходит. На завершение операции терминал дает целых 90 секунд. Если за это время следующий клиент вставит свою карту, то операция без его ведома будет завершена автоматически, и с карты спишутся деньги по запросу предыдущего клиента-мошенника.
Комментарии
Дык, эта, а почему можно вводить информацию о платеже до введения пинкода, может эти мошенники в Сбербанке сидят?
Подошёл у банкомату-внимательно рассмотри кругом все рожи.
а как выглядят странные и подозрительные люди?
Да и почему злоумышленник? человек вводил, потом выяснилось, что забыл карту дома, отменить операцию забыл, а его потом затаскают. Косяк банка - 100%
20.05.2019 14:36
- гость -
в точку
Чтобы выявить странные и подозрительные лица,надо долго внимательно и с прищуром их
рассматривать.
вероятнее меня первую и загребут пристально пялющуюся в лица людей