Избранный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, принес присягу на церемонии инаугурации.
Торжественное мероприятие проходит в здании Верховной рады. Зеленскому вручили официальные символы власти – знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.
Зеленский заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев, а также пообещал предоставить гражданство всем, кто готов строить новую Украину. "Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам нужны", – заявил он.
Также Зеленский заявил о роспуске Верховной рады. "Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", – сказал президент. Кроме того, он предложил украинскому правительству уйти в отставку.
На церемонии присутствуют более 50 иностранных делегаций. В их числе были президенты пяти стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Представителей России на церемонию не пригласили. Приглашения также получили все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича.
После президент отправится в Мариинский парк, где примет участие в церемонии представления командующих видами вооруженных сил Украины и в поднятии государственного флага Украины.
Комментарии
Первая книга - Тора, вторая - Талмуд?
неплохо начал
15:05
Иsтина
Первая книга - Тора, вторая - Талмуд?
Он что в России принимал присягу?
что то в новости не написано что он попросил эту раду за 2 месяца до окончания ее полномочий принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение
Красавчик
все, Украина вышла из совковой казармы! Молодцы!
Совка нет уж 30 лет, но некоторые не совсем адекватные, все радуются выходу из совка.
Эдакая задержка в развитии у людей.
Чему радуетесь??? Чему там радоваться??
Что даже внуки долги парашкиных и яценюков платить будут???
"Совка нет уж 30 лет"
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совок жив в сознании многих людей, которые всё еще верят "советским газетам" которые уже давно не советские