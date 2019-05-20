Названы привычки людей, приводящие к поломке смартфона

Эксперты составили список из десяти наиболее опасных пользовательских практик, которые могут повредить смартфон, ухудшить его работу и даже окончательно уничтожить, пишет "Газета.Ru".

На первом месте оказались физические повреждения в результате неосторожных действий владельцев. Чаще всего смартфоны роняют или топят. Во втором случае многие надеются на защиту гаджета от попадания влаги, однако частые селфи у воды и на глубине неизбежно приводят к поломке.

Также опасно мыть влагостойкие устройства под струей воды: напор обеспечивает точечное давление, которое приводит к попаданию воды внутрь.

Еще одной вредной привычкой названа зарядка смартфона ночью. Попытка поставить телефон на зарядку перед сном может привести к деформации разъема, так как не все попадают в него с первого раза в темноте.

Также эксперты советуют отказаться от дешевых кабелей для зарядки. Они могут существенно навредить аккумулятору.

Не рекомендуется накрывать смартфон одеждой или класть его под подушку во время зарядки: это приводит к перегреву.

Отмечается, что литий-ионные аккумуляторы больше всего не любят холод и жару: зарядка смартфона летом на солнце или зимой в салоне автомобиля с выключенным двигателем при холодной температуре сильно уменьшают срок его службы.

Кроме того, не следует играть в игры во время зарядки – это тоже чревато перегревом.

Отрицательно сказывается на аккумуляторе и его разрядка до 0%. Гаджет следует заряжать при 15-20%.

Также важно следить за установленными приложениями. Их работа в фоновом режиме значительно сокращает срок автономной работы смартфона.