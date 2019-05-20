Офицера ГРУ обвинили в создании маленькой "финансовой пирамидки"

Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону открыл уголовное дело о создании финансовой пирамиды в отношении Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), пишет РБК со ссылкой на материалы дела и свои источники.

Войсковая часть 74455 ГРУ, которую возглавлял господин Николенко, фигурировала в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы. В 2016 году это подразделение ГРУ якобы занималось публикацией компрометирующих материалов в отношении Демократической партии, используя специальные сайты.

Согласно документам, Николенко и его супруга Татьяна совершили более десяти преступлений по статье "Мошенничество". Потерпевшими по этому делу было признано 17 человек.

По версии следствия, в 2013-2015 годах супруги предлагали своим знакомым заработать на поставках техники Apple в Россию из США. Для этого они должны были отдать некоторую сумму денег в обмен на долговую расписку. Уточняется, что в одном из эпизодов речь идет о 17 млн рублей. Потерпевшие утверждают, что Татьяна обещала им прибыль в размере 10% от суммы вложений. Они должны были получить эти средства в течение двух месяцев.

Отмечается, что Татьяна уверяла, что имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для "Газпрома", поскольку якобы там работает. Также в разговорах, по словам пострадавших, упоминалась родственница из США, которая работает в Apple.

По данным издания, оптовые закупки якобы осуществлялись через компанию "Антей", принадлежащую Татьяне. Следствие установило, что фирма не вела никакой реальной деятельности, а для выплаты "прибыли" использовались средства новых вкладчиков.

"Уверенности в успехе предприятия инвесторам придавал образ жизни Николенко, который уволился с военной службы, приобрел дорогую машину и недвижимость", – говорится в материалах дела. Кроме этого, участники финансовой пирамиды могли приобрести технику Apple со скидкой 20-30 тыс. руб.