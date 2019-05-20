В России предлагают большие штрафы не только за "черные" золотые прииски, но и за незаконную самовольную добычу драгоценных металлов и камней, пишет "Парламентская газета".

Поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за самовольную добычу драгоценных металлов и камней, Госдума планирует рассмотреть на текущей пленарной неделе в первом чтении.

Правительственный законопроект предлагает за самовольную добычу наказывать штрафом: граждан – от 120 до 170 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 750 тысяч до 1 млн рублей, а юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией орудий административного правонарушения или без таковой.

Также планируется увеличить штрафы за незаконное обращение драгоценных металлов и камней. С граждан предлагается взимать от 70 до 120 тысяч рублей (сейчас – 3-5 тысяч рублей, а с юрлиц – от 750 тысяч до 1 млн рублей (сейчас – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей).

Отмечается, что существующие штрафы несоразмерны тому ущербу, который наносится при незаконном обороте драгоценных металлов и камней. По статистике, 80% нарушений связано с учетом, хранением и инвентаризацией драгоценных металлов и драгоценных камней.

"По данным ФСБ России, ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах составляет более 1 млрд рублей", – отмечается в пояснительной записке к документу.

По данным правоохранительных органов, ежегодно возбуждается порядка 200 уголовных дел по соответствующим преступлениям.