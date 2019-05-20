Екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма Святой Екатерины, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы администрации города.
"Сбор предложений будет продолжаться в течение десяти дней", – сказала заместитель главы города по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка.
Свое мнение жители Екатеринбурга смогут высказать на официальном портале города. Для этого необходимо заполнить подробную форму и выслать фото подтверждающих личность документов.
Как отмечается, по результатам опроса власти проведут рейтинговое голосование, чтобы граждане смогли выбрать наиболее подходящую площадку для строительства храма.
13 мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера, на месте которого планируется строительство храма и других не религиозных сооружений. В результате было задержано более 100 человек, из них более 30 помещено под арест. После президент России Владимир Путин предложил принять решение о строительстве храма после опроса живущих рядом людей.
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Лучшие места для строительства христианских и других проиудейских храмов -на кладбище.