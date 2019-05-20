Медали появятся на этикетках качественных российских продуктов

Члены Совфеда в понедельник, 20 мая, обсудят на заседании Наблюдательного совета международного конкурса "Гарантия качества 2019" вопросы организации конкурса качественных продуктов, пишет "Парламентская газета".
"Этот конкурс проводится с мая по ноябрь уже в течение нескольких лет", – сообщила сенатор Ирина Гехт.
Она также добавила, что участники, а это сотни российских предприятий, смогут представить свою продукцию в 17 номинациях: мясная продукция, детское питание, соки, напитки и другое.
"Выявление и продвижение продуктов высокого качества, а также популяризация традиций производства этих продуктов будет способствовать как росту доверия к таким продуктам среди российских граждан, так и повышению их конкурентоспособности на внешнем рынке", – подчеркнула Гехт главную цель конкурса.
Победители, согласно условиям конкурса, получают право размещать на этикетке своих товаров медали конкурса.
Комментарии
я думаю медали появятся у тех кто забашляет, к качеству никакого отношения иметь не будет
на разработку медали выделено 100500 млн. руб.