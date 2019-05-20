Ученые из Западного университета Кейза и центра "Университетские клиники Кливленда" пришли к выводу, что удаление аппендикса может провоцировать развитие болезни Паркинсона, сообщает РЕН ТВ.
Исследователи изучили данные о здоровье 62 млн человек с болезнью Паркинсона и выяснили, что у людей, перенесших процедуру удаления аппендикса, болезнь развивалась в три раза чаще.
В частности, заболевание диагностировалось у 488 тыс. пациентов с удаленным аппендиксом.
Ученые пришли к выводу, что до удаления аппендикса риск получить болезнь Паркинсона у людей составлял 0,29%. Однако после удаления риск повышался до 0,92%.
Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) – медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Характеризуется замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. Средний возраст начала заболевания – 57 лет.
Ранее сообщалось, что российские ученые нашли вещество, способное восстанавливать нейроны, поврежденные болезнью Паркинсона. "Нами обнаружен новый класс веществ, которые не только устраняют симптомы болезни Паркинсона, но и способствуют регенерации нейронов", – заявил главный научный сотрудник Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова.
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