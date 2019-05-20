Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, сообщает LifeShot.
"Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины. И с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", — заявил Песков.
Также он прокомментировал заявления Зеленского о том, что он готов на все ради прекращения огня в Донбассе, и что Донбасс и Крым — украинская земля.
"Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов РФ. Что касается юго-востока, Донбасса, — это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь, прежде всего, на четком плане, изложенном в минских договоренностях", — подчеркнул Песков.
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