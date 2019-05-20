В Омской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, привязавшей своего 10-летнего сына к столбу из-за прогула уроков в школе, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Любинском районе области. О произошедшем в полицию сообщила жительница районного центра, рассказавшая, что к ее сыну пришел 10-летний друг и рассказал, что убежал из дома.

К женщине выехал инспектор по делам несовершеннолетних. В ходе опроса школьника он установил, что 15 мая мальчик ушел из дома, а вечером рассказал матери, что прогулял в этот день уроки. В ответ на это мать ударила сына ремнем, а потом привязала его к столбу в неотапливаемом сарае, затолкала носки в рот и завязала марлевой повязкой. После этого она выключила свет и покинула сарай, закрыв его на замок. Также выяснилось, что во всем этом женщине помогала ее 19-летняя дочь, сообщает телеканал "360".

Отмечается, что мальчик был босиком, одет только в спортивные штаны и футболку. Ребенок сумел освободиться и вылезти в окно.

В региональном МВД рассказали, что на теле несовершеннолетнего имеются телесные повреждения в виде кровоподтеков, которые могли возникнуть от ударного воздействия тупых предметов, вреда здоровью они не причинили.

Пока ребенок отсутствовал дома, его родные в полицию не обращались. В настоящее время ученика четвертого класса поместили в социально-реабилитационный центр. В школе ребенка характеризуют положительно, жалоб на его поведение не поступало.

В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи проводят проверку, пишут "Аргументы и Факты". Наказание по этим статьям предусматривается до семи лет лишения свободы.