В результате ДТП никто не пострадал / Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автоцистерны и железнодорожного состава произошло в Барнауле днем в понедельник, 20 мая.
Как сообщили очевидцы в паблике barnaul 22, авария случилась в районе пересечения бульвара 9 Января и улицы Володарского.
К счастью, как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.
Комментарии
Неудачно канализацию в ливневку слил! Постоянно там сливаются, запах неимоверно противный!
Мало цистерна в бочку въехала, надо было в металлолом, но вонища будет.