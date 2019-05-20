Топовые эксперты медиаагентств и интернет-маркетологи России примут участие в 7-й конференции SMMSiberia, которая пройдет с 24 по 25 мая в Новосибирском лофт-парке "Подземка".

Эксперты расскажут о самых эффективных методах digital-маркетинга и раскроют приемы, которыми пользуются ведущие маркетологи. Гости конференции смогут увидеть их работу на примере реальных кейсов.

В этом году, 24 мая, с 10:00 до 18:30 будет работать отдельная секция "SMM для руководителей", ведь традиционно треть участников конференции – это руководители и бизнесмены, отмечает главный организатор конференции Максим Горбунов, ведущий SMM-аналитик, основатель Агентства Маркетинговых Стратегий МАКС.

В рамках SMMSiberia-2019 рассмотрят ключевые вопросы, которые должен знать каждый руководитель и бизнесмен, продвигающий свой продукт в интернете. Доклады будут выстроены так, чтобы к концу дня участники понимали, как строится работа в соцсетях. За восемь часов они узнают, какую роль играют социальные сети в продвижении бизнеса через интернет, как они различаются, каким образом оценивать работу эсэмэмщика, как прокачать свой бренд и медийность на площадках интернет.

В числе экспертов выступит PR-менеджер Rabota.ru Тамара Абшилава. На примере анализа вакансий, резюме и зарплат она расскажет про новые профессии в сфере digital-маркетинга.

О том, как раскрыть креативный потенциал сотрудников и сэкономить на рекламных агентствах, руководители узнают от Анастасии Сомовой, руководителя службы маркетинга "Гудлайн".

Участники также узнают, что такое KPI, ROI, CTR, CPC и зачем это нужно в бизнесе, как сделать так, чтобы трафик и контент приносили результат, как развивать YouTube для Бизнеса в Сибири и другие ключевые темы.

Подробнее о программе и конференции можно узнать на сайте: http://smmsiberia.com и в соцсетях: https://vk.com/smmsib.