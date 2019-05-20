Погода в Алтайском крае в ближайшие трое суток будет весьма нестабильной – в ночные часы местами ожидаются минусовые температуры, а днем – дожди, грозы и сильный ветер.
Ночью на 21 мая в регионе будет +7...+12 градусов, в северо-западных районах +1...+6 градусов. Днем во вторник температуры составят +15...+20 градусов.
В восточных районах местами ожидается дождь, гроза. Ветер западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
В ночь на среду в регионе будет +2...+7 градусов, местами в северо-западных районах 0...-2 градуса. Днем будет +14...+19 градусов. Местами в предгорных районах дождь, гроза, утром местами туман. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
Ночью в четверг, 23 мая в крае будет +1...+6 градусов, местами 0...-2 градуса. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов. В отдельных районах ожидается дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
Также в регионе на 21 и 22 мая продлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости). В Кулундинском и Каменском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
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