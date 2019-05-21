В Алтайском крае обсуждается вопрос введения жилищных сертификатов для детей-сирот. Председатель краевого Заксобрания Александр Романенко дал поручение рассмотреть возможность внедрения такой меры социальной поддержки, сообщает пресс-служба АКЗС.

Жилищные сертификаты для детей-сирот – документ, позволяющий купить жилье сироте самостоятельно. Сегодня по закону квартиры покупают местные власти через аукцион. Проблема не только в деньгах, но и в самом механизме.

"В этом году на приобретение жилья для детей-сирот, как и в 2018 году, направляется 500 млн рублей. На эти средства планируется приобрести более 400 квартир, что связано с определенной проблемой. На первичном рынке застройщики неохотно идут на реализацию жилья для данной категории населения. Вторичный рынок не предпочтителен: закупки такого объема могут разогнать инфляцию и цены на жилье, и при этом бюджетные средства не будут вложены в развитие строительной отрасли региона", – сказал Александр Романенко именно про действующую процедуру.

Выдача жилищных сертификатов призвана упростить процесс. Этот механизм в пилотном режиме сейчас работает в Приморском крае. Идея рассматривается в Самарской области. В Алтайском крае тему на контроль взял губернатор Виктор Томенко.

В Алтайском крае право на получение жилья за счет бюджета имеют около 7,3 тысячи детей-сирот. Из них 5,3 тысячи обратились за реализацией этого права, около тысячи человек подали иски в суды, не получив жилье за счет бюджета в срок.