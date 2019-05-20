Алтайские гребцы сумели завоевать четыре медали на соревнованиях в Австралии. Чемпионат мира по рафтингу завершился в провинции Квинсленд на реке Тулли.
Россию на первенстве представила горно-алтайская команда "ГАГУ-СШОР". В первый день соревнований студенты из Горно-Алтайска стали бронзовыми призерами в спринте. Затем алтайские гребцы показали второй результат в слаломе, и вновь заняли третье место в спринте.
В заключительный день чемпионата горно-алтайские рафтеры стали серебряными призерами в длинной гонке.
В общекомандном зачете победили бразильские рафтеры, которые завоевали две золотые и одну бронзовую медали. Команда ГАГУ на втором месте.
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