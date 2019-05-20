Барнаульский ледовый дворец "Карандин-Арена" в Барнауле закрыт до 22 мая. Именно в этот день состоится заседание суда по нарушениям, которые были выявлены при проверке спортивной арены прокуратурой Индустриального района совместно с МЧС РФ по Алтайскому краю. Именно 22 мая будет принято решение суда о дальнейшей работе спортивного объекта. В частности, одной из причин обеспечительных мер стало недостаточное количество датчиков противопожарной системы на арене. В беседе с Amic.ru управляющий "Карандин-Арены" Максим Ничаев призвал не переживать и сообщил, что все недочеты уже устранены. Даже если суд не разрешит снять обеспечительные меры – они растопят лед на две недели раньше. Тем более, что хоккейный сезон в Алтайском крае фактически завершился.

Ранее стало известно, что руководство Ледового дворца спорта "Динамо" обратилось в Арбитражный суд, чтобы оспорить найденные МЧС нарушения. В апреле 2019 года МЧС проводило проверку во Дворце и выявило несколько нарушений. В ведомстве предписали устранить их до 1 октября. В итоге руководство "Карандин-Арены" не согласилось с результатами проверки. Проверки были проведены после ЧП 4 апреля, когда во время хоккейного матча с трибуны упал пятилетний мальчик из-за того, что на время ремонтных работ было убрано стеклянное ограждение. Мальчик получил травмы. К счастью, не серьезные.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подтвердил информацию о закрытии "Карандин-Арены". По сообщению родителей СШОР "Алтай" все тренировки на ближайшие дни отменены.

Таким образом, Барнаул временно остался без льда. Обновленный Дворец спорта и зрелищ, который теперь называется "Титов-Арена" будет готов только к осени. Новый владелец объекта Михаил Дроздов полностью меняет холодильное, газовое, электрическое, вентиляционное и другие виды снабжения, также будут заменены все деревянные и пожароопасные конструкции.

Самое главное – будет изменен фасад здания. Его обошьют специальными сэндвич-панелями. Изменится и цветовое решение арены. Она будет темно-синей с элементами серого. В этих же цветах будут и мягкие кресла внутри самого ледового дворца. За счет реконструкции удастся увеличить число посадочных мест до 4,5 тысячи человек. Это можно сделать за счет уменьшения поля и переноса ВИП-ложи.

На фасаде также установят большой мультимедийный экран (8 на 12 метров) с выходом на Социалистический проспект для ретрансляций матчей, лед окантуют новыми бортами с акриловым застеклением, появится новое светодиодное освещение, специальная детская зона, где родители смогут спокойно оставлять своих детей, шесть комфортных раздевалок. Вечером арена будет освещаться и станет украшением города Барнаула.