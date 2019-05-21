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"Детективное расследование": участников АТР научат составлять семейное древо

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Руководитель площадки "Моя история" рассказала о том, что в будущем волонтеры смогут помогать в поисках информации о семье
Фото: family-tradition.ru

Фото: family-tradition.ru

Узнать историю своей семьи и создать семейное древо помогут участникам форума "Алтай. Территория развития" на площадке "Моя история". Об этом Amic.ru рассказала руководитель площадки, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

По ее словам, площадка "Моя история" посвящена новому одноименному проекту "Волонтеры Победы".

"Его суть – подготовка волонтеров в разных регионах страны для помощи жителям России в составлении семейного древа. Нашими партнерами здесь выступают Российский государственный гуманитарный университет, архивы. В Алтайский край приедут эксперты из этих структур, они подготовят интереснейшую образовательную программу. Главный составитель нашей программы – Елена Петровна Малышева, декан историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета", – рассказала Ольга Амельченкова.

На площадке ждут активистов движения "Волонтеры Победы" и тех, кто только хочет развивать архивное волонтерство в нашей стране.

"На этой площадке мы ждем активистов нашего движения, тех людей, которые координируют проект в регионах (пока их у нас 73) и всех неравнодушных, кому интересна эта тема. Это действительно интересно. Нужно провести целое детективное расследование, чтобы узнать, восстановить историю своей семьи. Это сделать непросто, нужно знать принципы функционирования архивной системы нашей страны, особенности, нюансы", – рассказала Ольга Амельченкова.

Она отметила, что существует прямая связь между созданием новой площадки на форуме "Алтай. Территория развития" и открытием в Барнауле окружного центра подготовки волонтеров к 75-летию Победы.

"Это одна из задач окружного центра. Единый стандарт подготовки волонтеров включает блок, связанный с восстановлением истории семьи. Как раз создание такой площадки позволит выстроить эту работу под 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", – сказала Ольга Амельченкова.

Напомним, международный молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" пройдет в Алтайском крае с 9 по 14 июня 2019 года, его участниками станут порядка 1,5 тысячи человек из разных регионов России и из-за границы. Работа форума будет строиться по 14 направлением, а его основной идеей станет развитие территорий.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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